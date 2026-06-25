Yeni sezon startını veren Fenerbahçe’de Avrupa futbolunun patronu UEFA’den gelecek cezanın tarihi ve uygulanacak olan yaptırımın içeriği belli oldu.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 24 Ocak 2026 tarihinde dört müfettiş ve bağımsız denetim şirketi Deloitte temsilcileriyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte iki gün süren kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; yapılan denetimlerde, Jose Mourinho ve Diego Carlos ile imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı tespit edilirken, Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına uygun olmayan uygulamalar belirlendi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden kurul, değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.

Buna göre sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilirken, mali disiplin konusunda da resmi uyarıda bulunuldu.

KARAR 26 HAZİRAN’DA BİLDİRİLECEK

UEFA'nın kararının 26 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne resmen bildirilmesi bekleniyor. Mali disiplin uyarısı alan Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte UEFA ile 3 ila 4 sezonu kapsayan bir uzlaşma anlaşması yapması gerekecek.