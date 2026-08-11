Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. 3. Eleme turunda Sturm Graz’ı (2-0)-(0-1), skorlarıyla geçen sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon ile eşleşti.
İlk maçta Sparta Prag’a 2-1 kaybeden Lyon, evinde oynadığı maçı 3-0 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Nuamah, 66. dakikada Maitland ve 72. dakikada Morton kaydetti.
İLK MAÇ KADIKÖY’DE
Fenerbahçe, ilk müsabakayı 18-19 Ağustos tarihlerinde Kadıköy'de, rövanş mücadelesini ise 25-26 Ağustos'ta Fransa’da oynayacak.