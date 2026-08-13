Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon’da işler yolunda gitmiyor. Mali kriz yüzünden geçen yıl ikinci lige düşme tehlikesi atlattıktan sonra ABD’li iş kadını Michele Kang başkan oldu. Kang, 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Teknik Direktör Paulo Fonseca’yı kovmak istiyor ama kulüpte tazminat ödeyecek para yok. 53 yaşındaki Portekizli’nin 2-1 yenildikleri Spara Prag maçında asları kenara çekip, sahaya 5 savunma oyuncusu ile çıkması bardağı taşırdı. Sparta Prag’ı 3-0 yendikleri rövanşta da tribünler savunma oyuncusu Maitland-Niles’i yuhaladı. İngiliz oyuncu, rakibin hızlı hücum oyuncusuna karşı zor anlar yaşaması nedeniyle hedef tahtasındaydı.
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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi önündeki son engeli Lyon fokur fokur kaynıyor! Para yok kovamıyorlar
Teknik Direktör Paulo Fonseca soyunma odasının kontrolünü kaybetmek üzere. Para olsa yerine başka hoca getirilecek. Son Sparta Prag maçında defans oyuncusu Maitland-Niles de yuhalandı.
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