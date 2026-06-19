Olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'ı başkan seçen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, takımın başına İsmail Kartal'ı getirirken, aynı gün Vedat Muriqi'i renklerine bağladı. Fenerbahçe, Kosovalı yıldızın ardından bir transferi daha bitirmeye yaklaştı. Voetbal International'in haberine göre Fenerbahçe, PSV'nin kaptanlarından Mauro Junior ile anlaşmaya yaklaştı. Sarı lacivertliler, oyuncu ile anlaşma sağlanması halinde 27 yaşındaki sol bekin 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek. 2018 yılında a takıma yükselen Mauro Junio'un PSV'deki sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Hollanda ekibinde 200 maça çıkan Mauro Junior, 9 gol atarken, 31 asist yaptı. Fenerbahçe'nin Mauro Junior transferini bitirmesi halinde Archie Brown ile yol ayrımına gitmesine de kesin gözü ile bakılıyor.

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