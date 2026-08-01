Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi ile Dünya Kupası izninden dönen N'Golo Kante, takımla çalışmalara başladı. Kante'nin 91 numaralı forma ile idmana çıkması ise dikkat çekti. Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

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