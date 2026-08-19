UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe, sahasında Olympique Lyon'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, elemelerin kaderi Fransa'daki rövanş maçına bırakıldı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NA PROTESTO"

Maçın kritik anlarından biri, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 72. dakikada oyundan alınmasıyla yaşandı. Beklentilerin uzağında bir performans sergileyen yıldız oyuncu, Kadıköy tribünlerinin bir bölümü tarafından ıslıkla karşılandı.

Sahayı moralsiz bir şekilde terk eden tecrübeli kanat oyuncusuna yönelik bu tepki, rövanş öncesi maçın en çok konuşulan konusu oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncusunun yanına giderek Kerem Aktürkoğlu'nu teselli etti.