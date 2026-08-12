Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Gençlerbirliği deplasmanında başlayacak. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2. tura kadar yükselerek Fransız takımı Lyon ile eşleşti. Fenerbahçe, Lyon ile ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Gençlerbirliği karşılaşması 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına odaklanmak amacıyla maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmıştı.

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, TFF'nin maç erteleme talebini reddettiğini açıkladı. Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız" ifadelerini kullandı.