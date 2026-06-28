A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak. Salon: PreZero Arena Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija) Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos) Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16 Süre: 148 dakika

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