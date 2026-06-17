A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da sahne alıyor.
Kendi seyircisinin önünde sahaya çıkan Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi.
Melissa Vargas'ın etkili bir performans sergilediği ilk seti Filenin Sultanları, 25-14 kazanarak durumu 1-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ikinci setinde Vargas'a Elif Şahin'den skor desteği gelince A Milli Takım, üstünlüğünü sürdürmeyi başardı. Filenin Sultanları, ikinci seti de 25-13 kazanarak 2-0 öne geçti.
Mücadelenin son setinde rakibine 25-23 üstünlük kuran Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Millilerin kalan maç takvimi şu şekilde:
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)