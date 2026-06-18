2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Filenin Sultanları, ikinci etap mücadelesinde yoluna doludizgin devam ediyor. Ankara'da taraftarının muazzam desteğini arkasına alan Ay-Yıldızlılar, Fransa'yı 3-0 mağlup ederek turnuvadaki yükselişini sürdürdü. Maça 22 sayıyla damga vuran Melissa Vargas, galibiyetin baş mimarı oldu.

Mücadeleye fırtına gibi giren Filenin Sultanları, file üzerindeki etkili blokları ve Melissa Vargas'ın sert smaçlarıyla oyunun hemen başında 5-1'lik üstünlük yakaladı. Fransa, setin orta bölümünde direncini artırarak farkı iki sayıya kadar (13-11) indirse de Millilerimiz oyun disiplininden kopmadı. Son bölümde hata payını sıfıra indiren Ay-Yıldızlı ekip, Vargas'ın tek başına 8 sayı ürettiği ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İKİNCİ SETE ELİF ŞAHİN DAMGASI

Karşılıklı sayılarla başlayan ve büyük bir çekişmeye sahne olan ikinci setin ilk bölümü 7-7’lik eşitlikle geçildi. Fransa’nın üst üste yaptığı servis hatalarını iyi değerlendiren ve İlkin Aydın'ın ace (servis) sayılarıyla ritim bulan Türkiye, farkı 3 sayıya çıkardı (13-10). Ancak pes etmeyen Fransa; Depie ve Elouga'nın blok sayılarıyla geri dönerek sette ilk kez öne geçmeyi başardı (20-21).

Setin kırılma anında sahneye çıkan Elif Şahin, attığı etkili servis serisiyle Fransa manşetini dağıttı ve kontrolü yeniden Türkiye'ye getirdi. Sultanlar, nefes kesen bu seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

VARGAS VE JACK-KISAL SAHNEDE

Fransa, maça tutunabilmek adına üçüncü sete 5-1'lik agresif bir seriyle başladı ve teknik heyetimize mola aldırdı. Moladan adeta bambaşka bir enerjiyle dönen ay-yıldızlı ekipte, Vargas ve Jack-Kısal ikilisinin hücumdaki üretkenliğiyle fark kapandı ve milliler 10-9 öne geçti.

Setin ortalarında Fransa'nın servis kaçırma hastalığı devam edince 15-15'lik eşitlikle geçilen kritik virajda ağırlığını koyan Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak Ankara'daki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.