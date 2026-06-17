Fransa Ligue 1 ekibi Brest'in çalıştıran Fransız teknik direktör ve eski futbolcu Eric Roy, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre başarılı teknik adam, yaklaşık üç buçuk yıldır gizlice mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Eric Roy, Ocak 2023'te Fransız kulübü Brest'in başına geçti. 2023-2024 sezonunda takımı Ligue 1'de üçüncü sıraya taşıyarak kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandırdı ve büyük bir başarıya imza attı.

Görev süresi boyunca hastalığını kamuoyuna duyurmayan Roy, yaşam savaşını kaybetti.