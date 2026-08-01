Transfer sezonunu tek takviye ile sürdüren Galatasaray, vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı yönetim Lesley Ugochukwu'nun ardından bir takviye daha yapmak için kollarını sıvadı. 10+4 yabancı kuralını da gözeterek hareket eden Galatasaray, bu doğrultuda İsveç Ligi'nde parlayan genç bir yeteneği listesine ekledi.

31 GOL 7 ASİST KAYDETTİ

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Galatasaray, İsveç Ligi takımlarından IK Sirius forması giyen Robbie Ure'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İsveç temsilcisinde 49 maçta 31 gol atıp 7 asist yapan 22 yaşındaki oyuncu için 9 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

Haberin detayında Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Lecce ve Chelsea de 22 yaşındaki golcü için devrede olduğu ifade edildi.