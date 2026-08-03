Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunma hattındaki çöküş ve geciken transferler taraftarı isyan ettirdi. Oynadığı 4 hazırlık maçının tamamında kalesini gole kapatamayarak toplam 9 gol yiyen sarı-kırmızılılarda, 3-3'lük Rennes beraberliğinin ardından tribünler yönetimi protesto etti.

GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Galatasaray, Rennes karşısında maça hızlı başladı ve 18. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak savunmadaki bocalama kısa sürede etkisini gösterdi ve Fransız ekibi 27. dakikada Esteban Lepaul ile skoru eşitledi.

İkinci yarıya da etkili giren sarı-kırmızılı ekip, 49. dakikada Sara'nın golüyle yeniden öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Rennes'in 25 yaşındaki forveti Lepaul, 58 ve 61. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve takımını öne geçirdi. Galatasaray, mağlubiyetten 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle kurtuldu ve mücadele 3-3 sona erdi.

KALEDE 9 GOL GÖRDÜLER

Sarı-kırmızılıların oynadığı son 4 hazırlık maçında sergilediği performans, savunmadaki tabloyu net bir şekilde ortaya koydu. Bu süreçte rakip filelere 8 gol bırakan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü ve hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Ümraniyespor - Galatasaray 1 - 5

Galatasaray - Monza 0 - 2

Galatasaray - Venezia 0 - 3

Galatasaray - Rennes 3 - 3

Rennes'in peş peşe bulduğu gollerin ardından tribünlerde tansiyon yükseldi. Yeni sezon öncesi savunmadaki kırılgan görüntüden ve kadro takviyelerinin gecikmesinden rahatsız olan sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime mesaj gönderdi.