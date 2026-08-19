Yeni sezon kadro kurgusu üzerinde çalışan Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile el sıkıştı.

Körfez temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varan Gabonlu futbolcunun, kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutması bekleniyor.

CİMBOM BONSERVİS KAZANACAK

Transfer operasyonunun resmiyete kavuşması durumunda Galatasaray bu satıştan hatırı sayılır bir bonservis geliri elde edecek. Suudi ekibinin sarı-kırmızılı yönetime ödeyeceği nihai rakam henüz netlik kazanmazken, taraflar arasındaki müzakerelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Lemina’nın Florya'ya veda ederek kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmesi planlanıyor.

İMZASI KURUMADAN GİDİYOR

Gabonlu ön liberonun olası veda sürecini futbol kamuoyunda çarpıcı kılan temel etken ise henüz çok kısa bir süre önce atılan imzalar oldu. Galatasaray yönetimi, 21 Temmuz 2026 tarihinde tecrübeli futbolcunun kontratını 2028 yılına kadar uzattığını resmen duyurmuştu. Yeni sözleşmenin üzerinden henüz haftalar geçmişken gelen bu ani transfer kararı sarı-kırmızılı camiada sürpriz etkisi yarattı. Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar toplam 86 resmi müsabakada görev yapan tecrübeli orta saha, takımı adına 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.