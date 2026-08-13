Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Tijjani Reijnders için Körfez'den astronomik bir teklif geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, 28 yaşındaki Hollandalı orta sahanın transferi konusunda Manchester City ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

60 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İki kulübün yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli üzerinde sıkı bir el sıkışmaya vardığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için sadece Reijnders'in yeşil ışık yakması bekleniyor.

Orta saha hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, Suudilerin devreye girmesi ve masaya koyduğu devasa bonservis rakamı sonrası bu transferde geri plana düşmek zorunda kaldı.

Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın da Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak adına ilgisini sürdürdüğü, ancak Arabistan'dan gelen rekor teklif karşısında işinin oldukça zor olduğu kaydedildi.