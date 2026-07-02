Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, önemli bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, Galatasaray milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifini belirledi.

Haberde, Barış Alper sonrası Galatasaray'ın Noa Lang'ı tekrardan kadrosuna katmayı düşündüğü ifade edildi. Hollandalı kanat oyuncusu için birçok Avrupa ekibinin devreye girdiği vurgulandı. İtalya'dan Napoli ile Roma, İngiltere'den Nottingham Forest ve diğer kulüplerin de 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SON SÖZ ALLEGRİ’DE

Lang geleceği ile ilgili karar vermeden önce teknik direktör Massimiliano Allegri ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından oyuncu kariyerinin devamı için kritik kararlar alacak. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması ile 19 maça çıkan Lang, bu müsabakalarda 3 asist yaptı.