Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda orta sahasına dünya çapında bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray düğmeye bastı. Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda yönetim, Juventus’un Fransız oyuncusu Khephren Thuram’ı transfer listesinde ilk sıraya koydu.
25 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro’yu gözden çıkarmaya hazır. Cimbom’un kozu Şampiyonlar Ligi… İtalyan ekibinin gelecek sezon Devler Ligi’nde yer alamayacak olmasından yararlanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Thuram’ı ikna etmeye çalışacak