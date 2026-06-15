Galatasaray, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı’nın sözleşmelerini uzatma kararı aldı. 2027’de Abdülkerim’in, 2028’de Eren ve Torreira’nın mukavele süresi sona eriyor. Yönetim, 3 futbolcuya zamlı yeni mukavele önerecek. Milli futbolcuların Galatasaray ile yola devam edeceğine kesin gözle bakılırken Arjantin’den teklifler alan Torreira’nın da ikna edilmesi bekleniyor.

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