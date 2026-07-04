Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon elde edilen son 16 başarısının üstüne çıkmak isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Dries Mertens’in ayrılmasıyla kritik anlarda sahne alacak, oyunu yönlendirebilecek ve baskı altında doğru kararlar verebilecek bir maestro eksikliği yaşayan Cimbom dünya yıldızlarını gündemine almıştı. Manchester United’dan Bruno Fernandes ön plana çıkmışken, Martin Odegaard ismi gündeme bomba gibi düştü.

MENAJERİ İSTANBUL’A GELDİ

Arsenal'de forma giyen, şu anda Norveç Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda mücadele eden 27 yaşındaki futbolcunun menajeri geçen hafta İstanbul’a geldi. Kulübün hedefleri anlatıldı, maaş pazarlığı yapıldı. Taraftar masadan el sıkışarak ayrıldı. Oyun zekası, kusursuz pas kalitesi ve liderlik vasıflarıyla tanınan Odegaard’ı ikna eden Cimbom şimdi İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü 10 numara için Premier Lig ekibi 40 milyon Euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar rakamı aşağı çekmeye çalışacak