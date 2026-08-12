Galatasaray, varlık içinde yokluk çekiyor. Bir kulübün kazanabileceği ne varsa hepsini kazanan Cimbom, geçen sezon 1 Haziran 2025- 31 Mayıs 2026 döneminde toplam 375.18 milyon Euro hasılat yaptı. Aynı dönemde 871 milyon TL kâr elde edildi. Bir önceki dönemdeki gelirler ile karşılaştırma yapıldığında yüzde 41 artış oldu.

TARAFTAR HAKLI BEYLER!

Şampiyonlar Ligi, tribün hasılatı, mağazacılık, yayın hakkı ve diğer kalemlerden Galatasaray, para bastı. Bugün itibarıyla gelinen noktada taraftarların beklentilerine karşılık verilmedi. Yıldız isimler sadece yazıldığıyla kaldı. Aslan, transferde istenilen hamleyi yapamadı. Haklı olarak taraftarın da sabrı taştı. Tepkiler her geçen gün artıyor.