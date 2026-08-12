Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılıların transfer yapmaması nedeniyle yapılan eleştirilere cevap veren Özbek, sert ifadeler kullandı. Özbek, ''Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin."

YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Özbek, sözlerine şöyle devam etti: ''27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. O kupa sadece bir şampiyonluk olmayacak. Doğru yönetim, sabır, planlamanın ortak zaferi olacak. Bize güvenin. Bugüne kadar Galatasaray için doğruları yaptık. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Cuma günü sezon başlıyor. Buradan bizi karıştırmak isteyenlere söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız."