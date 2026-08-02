Galatasaray hazırlık karşılaşmasında Fransız ekibi Stade Rennes ile RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ise yönetime şok bir tepki geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime transfer konusunda tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı, ‘Dursun Özbek transfer nerede’ ve ‘Sabrımız taşıyor transfer nerede’ tezahüratı yaptı. PROTESTO ÇAĞRILARI YAPILDI 2 aydır transferde sessizliğini koruyan Dursun Özbek ve yönetimi, sosyal medyada oldukça eleştirilirken twitter (x)’te de protesto çağrıları yapılmıştı. Galatasaray, Rennes karşılaşmasının ardından sezon öncesindeki son hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Villarreal mücadelesini 8 Ağustos Cumartesi günü oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. STAT BOŞ KALDI Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermedi. RAMS Park'ta üst tribünler taraftara açılmadı, yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar karşılamaya yerinden izledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.