Galatasaray, 14 Ağustos Cuma akşamı Çorum FK ile taraftarı önünde oynayacağı maçla Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu açacak. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wilfried Singo, ilk müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncu, henüz iyileşmedi. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun, Çorum FK karşısında göreve yapamayacağı ve formasına kavuşmak için 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayı 29 maçta giydi. İlk sezonunda sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.