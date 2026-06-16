Galatasaray’ın Dünya Kupası’nda iyi performans sergileyeceğini beklediği isimlerin başında Wilfried Singo geliyordu. Singo, Fildişi Sahili’yle çıktığı ilk maçta Ekvador karşısında kusursuz bir performans sergiledi. 1-0 kazandıkları maçtaki tek golün asistini yapan 25 yaşındaki sağ bek, karşılaşmanın yıldızı seçildi. Galatasaray yönetimi, talipleri olan Singo’yu 50 milyon Euro’ya satma hedefine bir adım daha yaklaştı. Bu arada Teknik Direktör Okan Buruk, hazır durumda olan Singo’dan gelecek sezon yararlanmak isteyebilir.