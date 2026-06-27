Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü yarın saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak.

100. KOŞUYA ÖZEL İKRAMİYE

Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

YARIŞACAK SAFKANLAR

100.Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

1- Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım

2- Almighty Esprit - Salih Çelik

3- Anshba - Ayhan Kurşun

4- Ballad King - Akın Sözen

5- Bay Nalçakan - Halis Karataş

6- Brando - Ertuğrul Çizik

7- Ersele Beyi - Ercan Çankaya

8- Goldrakhan - Muhammed Mir Bilgin

9- Jazz Runner - Fırat Ramazan Bebek

10- Joyful Forever - Selim Kaya

11- Kralın Dansı - Hışman Çizik

12- Mandrake - Müslüm Çelik

13- Massimo Supremo - Erhan Aktuğ

14- Metal Heart - Mehmet Akif Solmaz

15- Mucho Bueno - Vedat Abiş

16- Rabovo - Ahmet Çelik

17- Silent Treatment - Mehmet Akyavuz

18- The Real One - Mehmet Salih Çelik

19- Upamecano - Gökhan Kocakaya

20- Whizbang - Sadettin Boyraz

21- Jaehaera - Ali Yıldız

22- Neuro Math - Mehmet Kaya