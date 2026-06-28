GAZİ Koşusu’nun favorisi yoktur ama elbette ön plana çıkan bir tay vardır. O da Gökhan Kocakaya idaresinde koşacak olan Talip Öztürk’ün sahibi olduğu Upamecano...

Erkek Tay Deneme Koşusu olmak üzere 6 büyük koşuda birincilik elde eden 3 yaşındaki İngiliz tayı, son mücadelesinde Mehmet Akif Ersoy Koşusu’nda üçüncü oldu. 100. Gazi Koşusu’nun favorisinin jokeyi Gökhan Kocakaya, dev mücadele öncesi SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı.

ABD ve Almanya’da yarışlara çıkan ve ülkemizi temsil eden Kocakaya, kariyerinde ikinci kez Gazi’de kupa kazanacağına inanıyor. 83. Gazi Koşusu’nu Miramis ile kazanan ünlü jokey, “Upamecano, benim son dönemde bindiğim en değerli at. Yaşına göre olgun bir safkan. Bizleri hiç yanıltmadı. Son yarışında sağlık sebepleriyle istediği sonucu alamadık. Gazi’ye yüzde yüz hazır girecek. Jokeyini dinleyen ve yarışta komut bekleyen bir safkan. Upamecano, kazanmayı bilir” dedi.

APAYRI BIR GURUR

Kocakaya, şöyle devam etti: “Ben dünyanın birçok yerinde at yarışlarında bulundum. Ama Gazi Koşusu, bambaşka. Gazi’nin ruhunu temsil etmeye çalışıyoruz. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz ve heyecanlıyız. O duyguyu o heyecanı zirvede yaşıyoruz. Tahmini hipodromda 100 bin seyircinin olması bekleniyor. İnanılmaz bir gün olacak. Yarışta çok iyi safkanlar var. Umarım her şey bizim lehimize gelişir. İnşallah, 100. Gazi Koşusu’nda kupa bizim olur. Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenecek olması apayrı bir gurur. Her doğan tayın ve her atçının hayalidir bu koşu. Adıyla şanıyla çok büyük olan bu koşuyu kazanmayı çok istiyoruz.

2009'DAN BERİ HATALAR YAPTIM

“Serdal Adalı başkanı yıllardır tanırım. Kendisi babadan atçı. Başkan hep yanımızda oldu. Elinden geldiğince atçılığımızın geleceği hakkında en doğru kararı bütün cesur yüreklilikle almıştır. En iyi jokeyler Halis Karataş ve Selim Kaya’dır. Ama Süleyman Akdı da büyük bir markadır.”

“Miramis ile 2009’da kazandığım Gazi’den itibaren istediğim performansları sergileyemedim. Ancak bindiğim her safkanın hikayesi başka oluyor. Cooger, ayağını incitmişti ve yakın ara birincilği kaçırdık. Sonra bir ikinciliğim daha var. Stratejik olarak yaptığımız hatalardan dolayı kazanamadım. Bu yarışa çok iyi hazırlandım.”