Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, 15 Ağustos Cumartesi akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkent ekibi, söz konusu maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 bin 200 lira olarak belirledi. Bu fiyatlandırma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada bilet fiyatlarına eleştiri yöneltti.

'FİYATLAR YÜKSEK DEĞİL'

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Çakmak, Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmediğini ifade etti. Kendi taraftarına 4 bin lira, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacağını belirten Çakmak, geçen sezon Galatasaray maçında deplasman tribününün 5 bin liradan, Beşiktaş maçında ise 3 bin 750 liradan satıldığını ve kimseden ses çıkmadığını kaydetti.

'FENERBAHÇE OLUNCA KONUŞULUYOR'

Arda Çakmak, 'Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor' diyerek eleştirilere yanıt verdi. Enflasyonu ölçüye alsak rakamın daha yukarı çıkacağını vurgulayan Çakmak, Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermediklerini, kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdıklarını belirtti. Buna göre maçta 4700 Fenerbahçe taraftarı bulunacak.

Maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: VIP A-B Blok 15.000 TL, Sağ Kapalı ve Sol Kapalı 10.000 TL, Maraton 7.000 TL, Güney Kale Arkası 4.000 TL olarak satışa sunulacak. Misafir tribünü biletleri ise 5.200 TL'den alınabilecek.