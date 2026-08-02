Galatasaray ile Rennes takımları özel maçta RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, iki kez öne geçtiği rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray’ın gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+4’te penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konuk Rennes’in gollerini ise 27, 58 ve 61. dakikalarda Esteban Lepaul attı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA TEK GALİBİYET

Galatasaray, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Villarreal mücadelesini 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’da RAMS Park’ta oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Galatasaray, şu ana kadar hazırlık maçlarında tek galibiyet aldı. Sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor’u 5-1 yenen Okan Buruk ve öğrencileri, Monza’ya 2-0 ve Venezia’ya 3-0 kaybetmişti.