Bel fıtığına ameliyatsız tedavi

Gelişen teknoloji, bel fıtığında her türlü tedaviyi oldukça kolaylaştırdı. Ama geçmişte yaşanan başarısız ameliyatlar, ameliyat sonrasında bel fıtığının tekrarlama riskinin yüksekliği ve ender de olsa yapılan gereksiz ameliyatlar insanları ameliyatsız tedavi arayışlarına yönlendirdi…

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Aybars AKKOR

Acı, ağrı ve yan etkisi yok

Bel fıtığı sorunu yaşayan hasta eğer felce doğru gidiyorsa, fıtıktan büyük bir parça kopmuş demektir ve sinirlerin geçtiği kanalı ileri derecede tıkıyorsa ameliyattan başka bir çare yoktur. Fakat acil ameliyat gerekmiyorsa hastaya önce belden bir iğne yapılır.

FITIK UFALIRSA

Ağrı uzmanlarının yaptığı bu iğne beldeki fıtığın yarattığı ödemi çözmeyi, kasların gevşemesini ve fıtığı ufaltmayı amaçlar. Eğer fıtık ufalırsa hastanın ağrıları azalır, yürümesi düzelir. Bu iğne ameliyathane koşullarında ve sedasyon altında, yani hasta herhangi bir acı, ağrı duymadan yapılır.

10 dakika sürüyor

Daha önce ameliyat olmuş, özellikle vida takılmış hastalarda yüzde üç geçici uyuşma olabiliyor. İşlem yaklaşık 10 dakika sürüyor. Yarım saat istirahat ettikten sonra hasta yatağından çıkabiliyor ve normal hayatına devam ediyor. Hastaya on gün süreyle aşırı ters hareketlerden kaçınması için korse kullandırıyoruz. Bu süre içinde de kas gevşetici ilaçlar kullanıyoruz. Bu süreçte hastaya bir yasak getirmiyoruz.

Kimler için uygun?

Eğer hastanın bel fıtığı ameliyatlık düzeyde ise iğne herhangi bir fayda göstermez. Hastanın ağrılarında herhangi bir değişiklik olmaz. İğne tedavisi etkili olan hastalarda tedaviye kyroprakti veya fizik tedaviyle devam edilir. Bu konudaki karar genellikle hastaya bırakılır. Kısacası iğne tedavisi, ameliyattan korkan, çekinen ve özellikle nasıl bir tedavi konusunda kararsız kalan hastalar için oldukça faydalıdır.