Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez getirildi. Hollanda Futbol Federasyonu, bu atamayı resmi olarak duyurdu. Federasyonun açıklamasında, 46 yaşındaki İspanyol teknik adam Xavi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevi Xavi Hernandez tarafından üstlenildi. İspanyol futbolunun önde gelen isimlerinden Xavi, teknik direktörlük kariyerine 2019 yılında başladı. Daha önce Al Sadd ve Barcelona takımlarını çalıştıran Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçti.

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