Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi ile sarı kırmızılı yönetim arasında sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Son olarak Icardi, kendisine yapılan teklifi yanıt vermemiş ve seçeneklerini değerlendirmeye başlamıştı. Avrupa'dan çeşitli talipleri bulunan Arjantinli golcü için Galatasaray ise bekleme kararı almıştı.

Icardi'nin geleceğine ilişkin takım arkadaşlarından Lucas Torreira'dan flaş bir paylaşım geldi. Uruguaylı orta saha sosyal medya hesabından Mauro Icardi ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşarak "Kalıyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımın ardından Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın son teklifinin kabul ettiği iddia edildi.