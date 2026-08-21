Tanfer Spor Kulübünün en genç sporcularından 12 yaşındaki Ilgın Çevik, boks branşında Alt Minikler 44,5 kg kategorisinde üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Tanfer Spor Kulübünün genç sporcularından Ilgın Çevik, henüz 12 yaşında olmasına rağmen boks kariyerinde art arda elde ettiği Türkiye şampiyonluklarıyla dikkat çekiyor. Alt Minikler kategorisinde 44,5 kilogramda mücadele eden genç sporcu, geçtiğimiz yıl kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak iki yıl üst üste Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Alt Minikler Türkiye Şampiyonası, ülke genelinden çok sayıda kulübün ve yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Disiplini, çalışma azmi ve ringde ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Ilgın Çevik’in başarısı, Tanfer Spor Kulübünün genç yeteneklerin erken yaşta doğru eğitim, güçlü bir spor kültürü ve profesyonel destekle gelişmesine verdiği önemin de önemli bir göstergesi oldu.



Ergin Emiroğulları: “Ilgın’ın başarısı geleceğe duyduğumuz güveni artırıyor”

Tanfer Spor Kulübü Genel Müdürü Ergin Emiroğulları, genç sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Ilgın’ın henüz 12 yaşında, iki yıl üst üste Türkiye Şampiyonu olması hepimiz için büyük bir gurur. Ancak bizim için madalya ve şampiyonluk kadar değerli olan; genç bir sporcunun disiplinli çalışmayı, mücadele etmeyi ve sürekli gelişmeyi bu yaşta hayatının bir parçası haline getirmesi. Tanfer Spor Kulübü olarak genç yeteneklerin doğru antrenman ortamına, güçlü bir spor kültürüne ve uzun vadeli gelişim imkânlarına ulaşmasını çok önemsiyoruz. Ilgın’ın bugün ortaya koyduğu başarı, geleceğe duyduğumuz güveni daha da artırıyor. Kendisini, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen tüm ekibimizi yürekten kutluyorum.”

Türkiye Şampiyonu Ilgın Çevik ise ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye Şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Geçen yılın ardından bu yıl da şampiyonluğu kazanmak benim için çok özel. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve her maçta kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Bana destek olan antrenörlerime, aileme ve Tanfer Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha büyük başarılar kazanmak için çalışmaya devam edeceğim.”