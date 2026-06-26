2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız adına tarihi bir ana tanıklık ettik. Amerika Birleşik Devletleri karşısında maça tutuk başlayan Millilerimiz, henüz 3. dakikada kalesinde golü görerek 1-0 geriye düşmüştü. Ancak ay-yıldızlı ekibin cevabı gecikmedi.

24 Yıl Sonra Gelen Gol

Karşılaşmanın 10. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı soğukkanlı ve şık vuruşla skoru dengeye getirdi. Bu gol, Türk futbol tarihine altın harflerle yazıldı. A Milli Takımımız, 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız’ın Güney Kore ağlarına gönderdiği "altın gol"den tam 24 yıl sonra, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

"İlk Şutta" Gelen Şanssızlık Kırıldı

Turnuvanın ilk iki maçında kalesini gole kapatan ve rakip kalelere gönderdiği 62 şuttan sonuç alamayan Millilerimiz, ABD karşısında adeta şeytanın bacağını kırdı. Takımımız, bu müsabakadaki ilk isabetli şutunda golü bulmayı başardı.

Arda Güler Rekorları Altüst Etti

ABD ağlarını sarsarak tarihe geçen Arda Güler, sadece skoru eşitlemekle kalmadı, aynı zamanda dev bir rekorun da yeni sahibi oldu. 21 yaş 120 günlük olan Güler, 2002 yılında Kosta Rika karşısında gol atan Emre Belözoğlu’nun (21 yaş 275 gün) rekorunu geride bırakarak, Dünya Kupası tarihinde gol kaydeden en genç Türk futbolcu unvanını eline geçirdi.