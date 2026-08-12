Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. Talisca'nın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, ilk ayağın 2-0'lık skoruyla birlikte toplamda 3-0'lık üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarıda dört net gol pozisyonları olduğunu belirten Kartal, maçın daha farklı olabilebileceğini ifade etti. Önlerine baktıklarını vurgulayan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmadıklarını, Lyon ile oynayacakları iki maç olduğunu hatırlattı.

'YOĞUN MAÇ PROGRAMI VAR'

Kartal, "Çalışmalarımız devam edecek. Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz" dedi.

'18 SENE SONRA DEVLER LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ'

Taraftarlara teşekkür eden Kartal, "Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur ama üstesinden geleceğiz" sözlerini kullandı.

FRED AÇIKLAMASI

Fred'in ayrılık ihtimali hakkında soru yöneltilen Kartal, "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak" cevabını verdi.