Bostancı Gösteri Merkezi, Bosphorus Bloodline Profesyonel Boks Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 2 bin seyircinin önünde unutulmaz anlara sahne oldu. Bostancı Gösteri Merkezi, Bosphorus Bloodline Profesyonel Boks Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 2 bin seyircinin önünde unutulmaz anlara sahne oldu.

DAZN platformu aracılığıyla 220’den fazla ülkeye canlı yayınlanan organizasyona 18 farklı ülkeden profesyonel dövüşçüler katıldı. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen gecede dünyanın farklı bölgelerinden sporcular ringe çıkarak Türkiye’de profesyonel boks adına önemli bir geceye imza attı.

Geceyi Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıçcı, oyuncular Halit Özgür Sarı ve Mustafa Üstündağ başta olmak üzere spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli tribünden takip etti.

GECENİN ANA MAÇI

Gecenin ana maçında Türk profesyonel boksunun yükselen isimlerinden Kenan Güzel, Özbek rakibi Edem Zerdaliyev karşısında UBO Intercontinental Championship ve Tunal Belt kemerleri için ringe çıktı. Başarılı antrenör Furkan Derbazlar yönetimindeki Güzel, sekiz rauntluk unvan mücadelesinde etkili performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmanın dördüncü raundunda Kenan Güzel’in sol kroşesi tribünleri ayağa kaldırdı. Rakibi Edem Zerdaliyev aldığı darbe sonrası knockdown yaşarken mücadele büyük heyecan içinde devam etti. Beşinci rauntta yaşanan istem dışı kafa çarpışması sonucu Zerdaliyev’in kaşında açılma meydana geldi. Ring doktorunun incelemesinin ardından maç sürerken, Kenan Güzel’in baskısını artırdığı beşinci rauntta açılan bölgedeki hasar büyüdü.

MÜSABAKA DURDURULDU

Altıncı raund öncesinde yapılan doktor kontrolü sonrasında, sporcunun sağlığını korumak amacıyla müsabaka durduruldu. Uluslararası profesyonel boks kuralları gereği mücadele hakem puan kartlarına taşındı ve o ana kadar oluşan puanlamalar sonucunda Kenan Güzel galip ilan edildi. Bu sonuçla Kenan Güzel, kariyerinin en önemli başarılarından birine imza atarak UBO Intercontinental Championship ve Tunal Belt kemerlerinin sahibi oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kenan Güzel, “Kendi ülkemde, kendi seyircimin önünde bu kemerleri kazanmak benim için çok özel bir duygu. Milletimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim.” dedi.