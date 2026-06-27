Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde atağa kalkıyor. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir isme teklif götürdü.

İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus ile olan sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takıma önemli ölçüde yaklaştı.

ÇILGIN OPERASYON

Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki Sırp forvet için imza parası, komisyonlar ve maaş dahil toplam 30 milyon euroluk operasyon planladığı öne sürüldü. Bayern Münih ve Barcelona'nın da daha önce Vlahovic ile ilgilendiği ancak Beşiktaş dışında hiçbir kulübün somut adım atmadığı aktarıldı.

JUVENTUS’A CEVAP VERMEDİ

Ayrıca Juventus'un 8 milyon euro maaş ile yeni kontrat önerdiği belirtilirken, 1.90'lık santrforun teklife cevap vermediği iddia edildi.

Geçen sezon Juventus formasıyla 23 maçta 1162 dakika şans bulabilen Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.