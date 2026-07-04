Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, takım halinde hücum futbolu oynayarak iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in zorluk derecesini bildiğini vurgulayan Ouattara, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Yeni bir lig. Süper Lig'in zor bir lig olduğunu biliyorum. Burada iyi ve güçlü takımların olduğunu biliyorum. En iyi takıma geldiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’I TABİİ Kİ BİLİYORUM

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sistemini sevdiğini anlatan 21 yaşındaki oyuncu, "Zaten hücum futbolu oynamak, önde basmak benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Hocamızla beraber hücum futbolu oynayarak ve önde basarak burada çok iyi bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu anlatan Ouattara, "Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Taraftarı da çok iyi tanıyorum. Şimdiye kadar çok fazla maçını izledim, taraftar ve Beşiktaş ile ilgili çok fazla bilgim var. Zaten ben de bu büyüklüğü görmek için buradayım." dedi.

KONTRATAKLARDA İYİ OYUNCUYUM

Hücum futbolunu sevdiğini dile getiren genç sol bek, "Ben bir defans oyuncusuyum. Hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum. Kontrataklarda gerçekten iyi bir oyuncuyum. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Şut atmayı, orta açmayı, 1'e 1'lerde rakibe gitmeyi seviyorum. İyi bir defans oyuncusu olduğumu düşünüyorum ama aynı zamanda iyi bir hücumcu olduğumu da düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kassoum Ouattara, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken çekimser davranmadığını aktardı. Beşiktaş'ta tanıdığı oyuncuların varlığından söz eden Ouattara, "Kimseyle konuşmadım. Ama burada tanıdığım oyuncular var. Emmanuel Agbadou'yu, Junior Olaitan'ı tanıyorum. Teklif geldiği zaman kabul etme konusunda çekinmedim. Kabul ettim. Ligi ve onları tanıyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş taraftarının karşısında oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu anlatan Kassoum Ouattara, "Futbolcular, futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Bizim taraftarımızın da çok iyi olduğunu biliyorum. Bu açıdan çok mutluyum. 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

BEN DEFANS OYUNYUSUYUM

Savunmasını geliştirmek istediğini de belirten Fransız oyuncu, "Ben defans oyuncusuyum, aynı zamanda genç bir oyuncuyum. Buraya öğrenmek için geldim. Evet hücum yapmayı, kendimi göstermeyi seviyorum. Bu anlamda kendimi rahat hissediyorum. Ancak öncelikle bir defans oyuncusuyum. Defans özelliklerimi geliştirmek ve daha iyiye gitmek için buradayım. Bunun üzerine çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kassoum Ouattara, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Burada olduğumdan dolayı çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla ve çalışanlarla iyi bir iletişim kuracağımı anlıyorum. Hazırım, burada olduğum için mutluyum. Çok iyi çalışacağım ve kendimi geliştireceğim.’’