Fenerbahçe, bir dünya yıldızını daha renklerine bağladı: Romelu Lukaku… Neymar’dan sonra bonservisine en çok para ödenen, Cristiano Ronaldo’nun ardından Avrupa’nın milli takımlar tarihindeki en golcü ikinci futbolcusu olan 33 yaşındaki futbolcu, artık sarı-lacivertli formayı giyecek. Müjdeyi veren Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Lukaku ile 1+1 yıllık anlaştıklarını açıkladı.

5+1 MİLYON EURO ALACAK

Çetin, “Lukaku ‘Fenerbahçe’ diyor, başka bir şey demiyor. Napoli’nin talepleri karşısında parayı cebinden ödeyerek fedakarlık yaptı. 2 milyon Euro’dan vazgeçti. 150 bin Euro’luk bir pürüz daha çıkardılar, onu da karşıladı. ‘Şampiyonluk yolunda benim olmam lazım’ diyor. Lukaku 5+1 milyon Euro kazanacak. Şampiyon olursak 500 bin Euro, gol krallığında veya 20 golü geçerse 500 bin Euro daha alacak” dedi.

SAKAT DEĞİLİM

Dün gece İstanbul’a gelen 33 yaşındaki Belçikalı yıldız, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşamasına rağmen Belçika ile Dünya Kupası’nda boy gösteren, 6 maçta 3 gol, 1 asist üreten Lukaku, sarı-lacivertli yöneticilerle, “Sakat değilim. Düzenli oynayacak durumdayım. Rotasyonda olduğu zaman sıkıntı yaşamayız” garantisi verdi.