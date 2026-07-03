Transfer sezonunu Vedat Muriqi ve Amara Diouf ile açan Fenerbahçe, savunmaya yıldız bir ismi getirdi. Sarı-Lacivertliler, 2020-21 sezonundan beri Manchester City forması giyen Hollandalı savunmacı Nathan Ake'yi renklerine bağladı.

Uzun bir süredir 31 yaşındaki stoperin transferi için görüşmeler yürüten Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Hollandalı milli futbolcu, Sarı-Lacivertlilerin şartlarını kabul etti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den, Nathan Ake'nin transferine ilişkin yapılan resmi açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Geçen sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Ake, 1.644 dakika sahada kaldı ve bir sarı kart gördü. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 12 milyon euro...

Manchester City formasıyla kariyerinde 177 maça maça çıkan Ake, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. 10 sarı kart gören savunmacı, hiç kırmızı kartla ihraç edilmedi.