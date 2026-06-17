'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Mert Hakan Yandaş’ın yargılamasında ikinci celse bugün Çağlayan adliyesinde görüldü. Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı dosyanın ikinci duruşması bugün İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme Mert Hakan’ın avukatlarının taleplerinin büyük kısmını kabul ederek yeni deliller toplanması için ilgili kurumlara yazılar yazılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Kasım günü gerçekleşecek. Duruşmada Mert Hakan Yandaş’ın avukatları, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Av. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Savaş Adalet ve Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları hazır bulundu.

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