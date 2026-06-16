İtalya Serie A devi Milan'da yeni dönem resmen başladı. Geçtiğimiz günlerde Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip, Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim'le anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Milan, Portekizli çalıştırıcıyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalarken, anlaşmaya 1 yıllık opsiyon maddesi de eklendi.

SON OLARAK MANU'YU ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine Casa Pia’da başlayan Amorim, daha sonra Braga’da görev yaptı. 2020 yılında Sporting’in başına geçen genç teknik adam, kulübe 19 yıl sonra lig şampiyonluğu kazandırdı ve iki kez ligde mutlu sona ulaştı. Sporting’deki başarılı döneminin ardından 2024’te Manchester United’ın başına geçen Amorim, İngiltere’de beklenen sonuçları alamadı.