Türkiye A Milli Futbol Takımı, mart ayında aldığı Kosova galibiyetinin ardından 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almış, galibiyet coşkusunun ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bodrum'da yapacağı villalardan her oyuncuya birer tane hediye edeceğini açıklamıştı.



Turnuva öncesi çok fazla gündeme gelmeyen villalar, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kaybederek turnuvaya veda etmesinin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Hacıosmanoğlu, Sözcü yazarı Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamada bu konuda verdiği sözü unutmadığını ve futbolculara villaları hediye edeceğini yinelerken, Türkiye A Milli Takımında forma giyen futbolcular toplanarak 'villa ve prim' konusunda ortak bir karar aldı.





"NE PRİM NE DE VİLLALARI KABUL EDECEKLER"



Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre, Milli takımdaki 26 futbolcu, turnuvada gösterdikleri skandal performans nedeniyle Türk milletine mahçup olduklarını belirterek bu turnuva nedeniyle verilecek hiçbir primi kabul etmeyeceklerini söyledi. Oyuncuların Bodrum'daki villa primini de kesinlikle almayacaklarını söylemesi üzerine alınan ortak karar, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu tarafından "Biz villa falan istemiyouz" sözleri ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na iletildi.





HACIOSMANOĞLU VİLLALARI 'ZORLA' VERMEK İSTİYOR



Kaptan Çalhanoğlu’nun bu çıkışına rağmen Hacıosmanoğlu'nun geri adım atmadığı, futbolculara verdiği sözü tutmak istediğini belirten Çelikler, kendisine gelen 'kabul etmiyoruz' açıklamasına yanıt olarak Hacıosmanoğlu'nun "Olur mu, ben bir söz verdim ve sözümün arkasındayım. İnşaat tamamlandığında bunları size vereceğim" ifadelerini kullandığını öne sürdü.





