İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Getafe yönetimi ile Bournemouth arasında yürütülen transfer pazarlıklarında anlaşmaya varıldı. Premier Lig ekibi Bournemouth'un 29 yaşındaki milli santrforu kadro planlamasında tutmak istemesine rağmen, Enes Ünal’ın eski takımı Getafe’ye dönme konusundaki kararlı duruşu transferin tamamlanmasını sağladı.

GETAFE'DE ETKİLİ SKOR KATKISI

Daha önce Getafe formasıyla La Liga'da sergilediği skorer kimlikle adından sıkça söz ettiren Enes Ünal, Premier Lig macerasında ise aynı istikrarı yakalamakta zorlanmıştı.

Milli futbolcunun iki kulüpteki kariyer rakamları şu şekilde:

Getafe: 109 Karşılaşma - 36 Gol - 10 Asist

Bournemouth: 58 Karşılaşma - 5 Gol - 4 Asist

16.5 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Getafe, iki yıl önce Enes Ünal’ı 16 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere'nin Bournemouth kulübüne transfer etmişti.

Milli oyuncunun Madrid ekibine geri dönüşü için İspanyol kulübünün Bournemouth'a ödeyeceği bonservis miktarının detayları ise henüz açıklanmadı.