Graz'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan olayıyla ilgili bilgi vermek istediğini söyledi. Mosturoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, 4 Nisan şüphelilerinden bir bölümünün gözaltına alındığına ve yeni deliller çerçevesinde soruşturmanın geliştirileceğine dair yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Mosturoğlu, "Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği, akamete uğraması sebebiyle üzüldüğü hukuki bir süreç. En azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla beraber Adalet Bakanlığında bu ve bunun gibi benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor" dedi.

'DOSYANIN ARKA PLANI VE FAİLLERİ MERAK KONUSU'

Mosturoğlu, olayın camia ve Türk spor kamuoyu tarafından merakla beklenen, arka planını ve faillerini öğrenmek istenen bir olay olduğunu vurguladı. Şu sözleri kullandı:

"Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkarılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum."

'12 MAYIS HADİSESİ'

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti sonrası savcılığın başlattığı sosyal medya soruşturmasına ilişkin soruya yanıt veren Mosturoğlu, Adalet Bakanlığının ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu tür eylemlerle ilgili ciddi mücadele sergilediğini belirtti. Mosturoğlu, "Siz sadece bu yakın olaydan dolayı haberdar oldunuz ama inanın bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Ben önümüzdeki günlerde o konuda daha önemli adımlar atılacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu, 12 Mayıs hadisesiyle ilgili olarak da önemli detaylar paylaştı. Mosturoğlu, "Onunla ilgili de beklentimiz büyük. Katıldığımız bütün yayınlarda ifade ettik. O hadiseyle ilgili bir soruşturma yürütüldü ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı. Anadolu Adliyesi'nden Çağlayan Adliyesi'ne geçti ve dosya kapandı. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi" dedi.

TAZMİNAT VE HUKUKİ SÜREÇ

Mosturoğlu, dosyanın faili meçhul kalmaması için Adalet Bakanından ricada bulunduğunu belirtti. Mosturoğlu, "Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerinde de faili meçhul kalmaması. O dosyanın da bir an önce aydınlatılması camiamızın büyük beklentileri arasında" diye konuştu.

Mosturoğlu, süreçte görev yapan hukukçulara teşekkür ederek, "Bu vesileyle tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte görev yapan Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki hukukçularımıza, Sayın Ali Koç dönemindeki hukukçularımıza, Alper Alpoğlu'na teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ekip çalışması yapıldı ve o çalışma sürüyor" ifadelerini kullandı.

'5 KİŞİYLE SINIRLI KALMAYACAK'

Mosturoğlu, hukuki sürecin başında olmasının nedenini, dosyada görev alan kamu görevlilerinin ve önceki soruşturma makamının FETÖ bağlantılarına bağladı. Mosturoğlu, "Süre 11 yıl olmasına rağmen maalesef hukuki sürecin başındayız. Bunun sebebi de bu dosyada görev alan kamu görevlilerinin FETÖ bağlantıları, önceki soruşturma makamının da benzer şekilde FETÖ bağlantısı ve iltisakı" dedi.

Mosturoğlu, olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını ve arkasında örgüt yapılanması olduğunu düşündüklerini belirtti. Mosturoğlu, "Bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz. Biz de dosyayı açtığımızda, ilk suç duyurusunda bulunduğumuzda dilekçeye bunları yazdık. Genişlemesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mosturoğlu, tazminat konularında çalışmaların hazır olduğunu, ancak dosyanın ilerlemesi ve faillerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Mosturoğlu, "Tazminat konularında çalışmalarımız var, hazırız ama bu dosyanın ilerlemesi lazım. Faillerin belirlenmesi lazım ki biz ona göre aksiyonlarımızı alalım" dedi.

Mosturoğlu, 3 Temmuz 2011'den bu yana 15 yıllık süreçte atılması gereken tüm hukuki adımların atıldığını, ileride atılması gereken adımların da hazırlandığını belirtti. Mosturoğlu, "Yönetimler kim olursa olsun bunlar yapılacaktır" sözleriyle açıklamasını tamamladı.