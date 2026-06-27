İspanyol devi Real Madrid, yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gidecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki dünya devi, tam 7 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı. BİLETLERİNİ KESTİ Zorlu bir transfer dönemi senaryosu üzerinde çalışan yönetimin Raul Asencio, Fran Garcia, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia'nın biletlerini kesti. 7 isimden bazılarının bonservisiyle gönderilebileceği, bazılarının kiralanabileceği, bazılarının ise uygun teklif gelmemesi halinde takımda kalabileceği belirtildi.

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