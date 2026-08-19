Kontra Spor YouTube kanalında Kadıköy'de oynanan 1-1'lik müsabakayı detaylıca değerlendiren Nihat Kahveci, alınan beraberlikle birlikte tur avantajının el değiştirdiğini belirtti. Kendi sahasındaki fırsatı tepen sarı-lacivertlilerin deplasmanda zor bir sınava çıkacağını ifade eden tecrübeli yorumcu, turun ibresinin yüzde 51 oranında Fransız ekibine kaydığını vurguladı. Lyon'un kendi evinde Sparta Prag karşısında sergilediği baskılı ve 3 gollü oyunu hatırlatan Kahveci, rövanş mücadelesinin çok daha yüksek bir tempolu geçeceğine dikkat çekti.

"F.BAHÇE FORMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Karşılaşmadaki bireysel performanslara değinen Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğuna sert sözlerle yüklendi. Oyuncunun hücum hattında tamamen etkisiz kaldığını savunan ünlü yorumcu, yalnızca koşup mücadele etmenin Fenerbahçe forması giymek için yeterli olmayacağını dile getirdi. Kerem'in artık skora doğrudan etki etmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, oyuncunun devre arasında kenara alınması halinde dahi kimsenin bu karara şaşırmayacağını ifade etti.

"TAKIM SAHADA 'ASENSİO' DİYE BAĞIRDI"

Takımın hücum kurgusundaki tıkanıklığı da mercek altına alan Kahveci, yeni transfer Mason Greenwood'un inisiyatif alarak geriye kadar gelmesini ve Nathan Aké ile Milan Škriniar'dan top alarak oyunu kurma çabasını takdir etti. Ancak Marco Asensio'nun "hazır değil" gerekçesiyle kulübede tutulmasını sert dille eleştiren tecrübeli isim; Vedat Muriqi, Archie Brown ve Nélson Semedo gibi oyuncuların da fiziksel olarak tam kapasitede olmadığını savunarak faturanın İspanyol yıldıza kesilmesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin merkezden oyun kurmakta büyük sıkıntı çektiğini belirten Nihat Kahveci, sahadaki kurgunun adeta Asensio’nun yaratıcılığını aradığını sözlerine ekledi.