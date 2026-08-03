Galatasaray hazırlık maçında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç." dedi.

OYUNCULAR YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL

Hazırlıklara değinen başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur. Genel olarak oyuncularımın isteklerinden, konsantrasyonlarından ve tutkularından dolayı mutluyum. Bu bizi daha başarılı sezona doğru götürecek." ifadelerini kullandı.

MERAK ETMESİNLER, EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ

Son olarak transfer dönemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadroya iyi oyuncular katmanız gerekiyor. Amacımız yeniden iyi oyuncuları kadromuza katmak. Hiç merak etmesinler, eksiklerimizi tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sezona yine güçlü bir şekilde başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Onlara söz veriyorum. Biz yine her zaman olduğu gibi yine göstereceğiz. İyi bir kadro kuracağız. İyi bir sene geçireceğiz. Hiç soru işaretleri olmasın." sözlerini sarf etti.