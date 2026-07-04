Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından "26. Şampiyonluk Gecesi" düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Gecede 26. şampiyonluğu kutlayacaklarını belirten Özbek, "Güzel bir sezona da hazırlık yapıyoruz. Geçen yılki takımımızı koruyoruz. Hocamızla ve teknik ekibimizle eksiklerimizi bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz neticeleri almak üzere hazırlık yapıyoruz. Bugün doya doya kutlama yapacağız." dedi.

FATİH TERİM: 'İNŞALLAH DEVAM EDER'

Eski A Milli Takım ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de "Camia olarak çok mutluyuz. Başta Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz, hocamız, ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Taraftarımızın büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder, Galatasaray Kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da Türkiye'de de başarılarımız devam eder." diye konuştu.

OKAN BURUK: 'HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise üst üste dört kez şampiyon olduklarını vurgulayarak, "Bugün güzel bir organizasyon olacak. Hedefimiz beşinci şampiyonluk ve yine rekorlar. Avrupa'da da başarı. İnşallah ona ulaşmak için çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde lige hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon ve yeni heyecan içinde olduklarını anlatan Buruk, şunları kaydetti: "Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda. Bize her zaman destek veriyorlar. İnşallah aynı duygu ve tutkuyu devam ettireceğiz. Yabancı kuralının belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı ama bununla ilgili de bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncu var. Kadromuzu da görüp, yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz ama bu yıl geçen yıllara nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her transfer önemli bazen çok büyük beklentiye girmemek gerekiyor ama kadromuzu başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güçlü şekilde düzeltmeye çalışacağız."