Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Osimhen ayrılık iddialarına yanıt verdi. Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR’

Osimhen’in konuşmasından satır başları şu şekilde: Galatasaray'da mutluyum. Burası bana cennet gibi geliyor. Kulüple ve taraftarlarla aramızda karşılıklı bir saygı var. Sadece bana değil, bu saygıyı benimle kendini bağdaştıran herkese gösteriyorlar. Sabah uyandığımda yüzümde kocaman bir gülümseme oluyor. Formayı her giydiğimde Galatasaray için yüreğimle oynuyorum."

"35 yaşına gelsem de emekli olsam da saç modelimi asla değiştirmem. Maskem de zaten artık bir parçam haline geldi. 2021 yılında bir sakatlık geçirdim ve çenemin bir tarafıyla çiğneyemiyorum.”

ALDIĞI EN GÜZEL HEDİYE?

‘Aldığın en güzel hediye neydi?’ sorusuna ise Nijeryalı yıldız şu yanıtı verdi: "Oynadığımız bir deplasman maçıydı, bir kadın ve oğlu güvenliği geçmek için sanki zorlanıyor, çekiştiriliyor gibiydi. Sonra annemin portresini havaya kaldırdılar. Annemin yüzünü gördüğümde, güvenliğe sadece durmalarını söyledim. Onlara yol vermelerini, gelmelerine izin vermelerini söyledim. O hediye, İstanbul'daki evime baksanız bile onlardan bende çok var. Ama o spesifik olanı gerçekten dikkatimi çekti, bu yüzden gerçekten çok güzeldi."