Transferde suskunluğunu koruyan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için dengeleri değiştirecek bir teklif iddiası gündeme geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in, Nijeryalı golcü için 130 milyon euroluk sözlü bir teklifte bulunduğu belirtildi.

SKY DE'den Florian Plettenberg'in sosyal medyadan paylaştığı habere göre dün, Al-Hilal için görüşmeler yürüten bir aracı, Galatasaray'a Osimhen için 130 milyon euroluk sözlü teklifte bulundu.

GALATASARAY'DAN İLK TEPKİ

Plettenberg ayrıca Sarı-Kırmızılıların şu an için müzakerelere yanaşmadığını ve bu transfer için görüşme niyetinde olmadığını belirtti.

Al-Hilal'in şimdiye dek ödediği en yüksek bonservis, 2023-24 sezonunda Brezilyalı yıldız Neymar için PSG'ye ödediği 90 milyon euro oldu. Bu transfer aynı zamanda Suudi Arabistan Pro Ligi'nin de en pahalı transferi olarak konumunu koruyor.

TÜM REKORLAR BİR ANDA KIRILIR

Victor Osimhen ise Galatasaray ve Süper Lig'in en pahalı futbolcusu durumunda... Galatasaray'ın 2025-26 sezonunun başında bonservisine 75 milyon euro ödediği yıldızın rekoruna en yakın isim, Fenerbahçe'nin bu sezon 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Victor Osimhen aynı zamanda hem Süper Lig'den yapılan en pahalı satış hem de Suudi Pro Ligi'ne transfer olan en yüksek bonservisli futbolcu olacak.

Süper Lig'deki mevcut satış rekoru ise 2024'ün ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığında giden Sacha Boey'e ait...